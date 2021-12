Една от най-големите планети, засичана някога, се движи в огромна орбита около две звезди с обща маса, надвишаваща десет пъти тази на Слънцето, съобщи Ройтерс. Това необикновено небесно семейство променя представите за местата, където съществуват планети. Планетата се намира на 325 светлинни години от Земята. Тя е газов гигант със състав, подобен на този на Юпитер, но с около 11 пъти по-голяма маса, съобщиха учени. Тя принадлежи към планетарен клас супер-Юпитер, като надвишава масата на най-голямата планета в Слънчевата система.

Откриха нова планета с размерите на Марс

VERY cool new exoplanet discovery!



Not only is this the most massive star known to harbor a planet, the star is a *binary*! https://t.co/jn2cYYHcH4