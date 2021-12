Властите в Шри Ланка изложиха най-големия естествен син сапфир с тегло 310 кг, съобщи Ройтерс.

310kg natural blue sapphire unveiled in Sri Lankahttps://t.co/wp6hRcEkUO pic.twitter.com/IJywiy7UGl — Mothership.sg (@MothershipSG) December 13, 2021

Корундовият сапфир е открит преди три месеца. Местни специалисти заявиха, че е един от най-редките в света, защото тежи над 300 кг. Скъпоценният камък още не е сертифициран от международни организации.

A group of Buddhist monks chanted blessings for the gemstone before it was unveiledhttps://t.co/quzHWUqMTl — IE Lifestyle 😷 (@lifestyle_ie) December 13, 2021

Камъкът е изложен в дома на един от собствениците на мината в Хорана, на 65 км южно от Коломбо. Преди да бъде представен, будистки монаси напяваха благословии.

The National #Gem and #Jewellery Authority, the state-run institute, certified the immensely valuable gem stone and plans are underway to sell it at an #international market. https://t.co/SwMkiALVKu — National Herald (@NH_India) December 13, 2021

В района Ратнапура, където е открит гигантът, преди беше намерен случайно най-големият звездовиден клъстър от сапфири.

Sri Lanka shows off a giant natural blue sapphire. Local gemologists said it was one of the rarest gems in the world https://t.co/DDja7KAxmQ pic.twitter.com/aQECdbsWc0 — Reuters (@Reuters) December 12, 2021

Този район е известен като столицата на скъпоценните камъни в Шри Ланка. Страната е водещ износител на сапфири и други скъпоценни камъни.