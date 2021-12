Крокодил в река Прозерпин в австралийския щат Куинсланд доплува до уловена от рибар акула и я нагълта цялата пред очите на слисания мъж. Случката е записана на видео и разпространено в интернет, съобщи АВС.

Дан Джонсън решил през почивните дни да отиде за риба. Когато хвърлил въдицата от брега на реката, на кукичката се закачила малка акула. Докато се опитвал да я извади от водата, акулата се заплела в стара въдица.

„Хванах акулата и се опитах да я измъкна от водата. Внезапно забелязах силно оживление малко по-нататък по брега. Хората започнаха да крещят: „Внимавай, идва!“ – разказва мъжът. Няколко секунди по-късно до брега доплува четириметров крокодил и погълна акулата цяла.

Джонсън каза, че в живота си често е срещал крокодили, тъй като е израснал в тази местност, но обикновено ги наблюдава отдалеч. „Никога досега не съм виждал от толкова близо крокодил, който поглъща плячката си. Почти усещах диханието му, а това беше впечатляващо“, каза той.

