Американска конгресменка бе заплашена с оръжие посред бял ден във Филаделфия, преди колата ѝ и други нейни вещи да бъдат откраднати, предаде BBC.

Служебният телефон на Мери Гей Скенлън и документът ѝ за самоличност са сред нещата, които двама мъже задигнали от нея.

ФБР оказва съдействие в издирването на нападателите.

U.S. Congresswoman #MaryGayScanlon was carjacked at gunpoint in the middle of the day Wednesday at a Philadelphia park. Police say the city has seen at least an 80% increase in carjackings in 2021, compared to last year. #FOX35 @fox35orlando https://t.co/n9iHdMuogE