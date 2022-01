Нелегален пътник пропътува 9000 километра от Йоханесбург до Амстердам, скрит в предното шаси на товарен самолет. Това съобщи днес военната полиция и уточни, че мъжът е настанен в болница "в стабилно състояние", предаде Франс прес.

Неназованият пътник се промъкнал в самолета, преди той да излети от Йоханесбург, посочи Йоане Хелмондс, говорителка на нидерландската кралска военна полиция.

"Човекът бе намерен жив в предното шаси на самолета и бе откаран в болницата в стабилно състояние", уточни тя пред АФП. "Направо е забележително, че е оцелял", добави говорителката.

Полетите между Йоханесбург и Амстердам траят средно по 11 часа.

Stowaway survives flight on Cargolux 747 freighter that departed Johannesburg for Amsterdam via Nairobi. pic.twitter.com/wdoCwL4JQt