Турските власти спряха движението на летището в Истанбул за един час днес заради силния снеговалеж, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на ТРТ.



Движението по много други пътни артерии в Турция е затруднено заради лошото време.

Много пътища са затрупани заради силния снеговалеж, започнал през уикенда. Това накара властите да затворят училищата в някои части на страната.

😱❄️🌩️Turkey under heavy snowfall. Abnormal thunderstorms during snowfall, the amount of snow is very large. The Ankara-Istanbul highway was completely blocked due to snow. #snow #snowfall #snowstorm #winter #blizzard #Turkey pic.twitter.com/YVSVAePsbV