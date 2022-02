„Проведох съществен разговор с премиера Кирил Петков за струпване на руски войски по границата с Украйна и за последиците от това за европейската сигурност. България е ангажиран съюзник на НАТО и допринася за нашата колективна сигурност”. Това написа генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг в Twitter.

Кирил Петков проведе разговор с генералния секретар на НАТО

Substantive conversation with PM @KirilPetkov about #Russia’s military build-up in and around #Ukraine & implications for European security. #Bulgaria is a committed #NATO Ally contributing to our collective defence.