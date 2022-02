Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг благодари на турския президент за "активната подкрепа" и "личния ангажимент за намиране на политическо решение" на продължаващото напрежение между Русия и Украйна, предаде БГНЕС.

В публикация в Twitter Столтенберг заяви, че е разговарял с Реджеп Ердоган и е обсъдил военното струпване на Русия в и около Украйна.

Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue.