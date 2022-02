Баща на ученик, убит през 2018 г. по време на една от най-тежките стрелби в американско училище, днес се покатери на кран близо до Белия дом, за да призове американския президент Джо Байдън да действа срещу огнестрелните оръжия, предаде Франс прес.

"45 000 души бяха убити с огнестрелни оръжия, откакто вие отговаряте за тази страна", се четеше на голям транспарант, който разпъна Мануел Оливър от крана, на който той се покатери в центъра на американската столица. На транспаранта имаше и рисунка на сина му, убит точно на същата дата преди четири години.

На 14 февруари 2018 г. бивш ученик на гимназия в Паркланд във Флорида влезе в училището с полуавтоматично оръжие и застреля 17 души. Ранени бяха петнайсетина.

Днес в деня на трагичната годишнина за семейство Оливър майката на убитото момче придружаваше във Вашингтон бащата. Тя застана до крана на който се бе покатерил съпругът й, и сподели пред журналистите, събрали се там, че все още усеща болката заради мъртвото си дете. "Усещам я навсякъде, но това ни кара да направим нещо срещу огнестрелните оръжия", каза Патриша Оливър, докато в крайна сметка съпругът й реши да слезе от крана. После той беше задържан от полицията.

My husband and Joaquin’s father @manueloliver00 is up on a crane near @WhiteHouse with a message. Joaquin Is talking to you and America today: do everything and anything in your power to reduce gun deaths. https://t.co/16wga4AwaA pic.twitter.com/l3906bSSne