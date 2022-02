Американската компания "Върджин галактик" възобновява продажбата на билети за суборбиталните си туристически полети, предаде Ройтерс, като цитира съобщение на фирмата на Ричард Брансън.

Компанията "ще започне дапродава билети за широката общественост на 16 февруари", се казва в изявлението.

От "Върджин галактик" очакват около 1000 души да се сдобият с билети до началото на полетите тази година. Цената е 450 хиляди щатски долара, като сумата от 150 хиляди щатски долара трябва да се плати веднага като депозит, а останалата част - преди пътуването.

Virgin Galactic $SPCE announces it will open spaceflight ticket sales "to the general public" on Wednesday (Feb. 16): Tickets start at $450,000 for a single seat and require a $150,000 deposit. https://t.co/hX1LV2CxNq

Появиха се информации, че около 700 души вече са проявили интерес, като сред тях са известни личности като Леонардо ди Каприо, Том Ханкс и Анджелина Джоли.

Плановете на "Върджин галактик" предвиждат търговските полети да започнат в края на тази година. Преди началото им е необходима модернизация на самолета-носител "Ив" ("Еve") и пускането в експлоатация на втория космически кораб, наречен "Имеджин" ("Imagine").

Очакванията си, че през 2023 г. с два космически апарата - "Юнити" и "Имеджин" ще бъдат извършвани по три полета с туристи всеки месец.

Our purpose at @VirginGalactic is to connect the world to the love, wonder and awe created by space travel. Explore our evolution at https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/LMakGOaUjj