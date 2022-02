Руският президент Владимир Путин може да протака украинската криза с месеци, заяви британската външна министърка Лиз Тръс, предаде Ройтерс.

"Понастоящем няма никакви доказателства, че Русия изтегля силите си от граничните с Украйна региони", написа Тръс в статия в британския в. "Дейли телеграф".

"Не бива да имаме каквито и да било илюзии по отношение на способността на Русия да протака това" със седмици, ако не и с месеци, в опит да подрива стабилността на Украйна и единството на Запада, изтъква британската министърка.

Спътникови снимки показват движение на руска военна техника от и към границата с Украйна

The UK supports Ukraine in the face of unprovoked Russian aggression. 🇺🇦🇬🇧



Now is the time to stand up for the right of nations to choose their own security arrangements. Read my @Telegraph piece 👇https://t.co/OVixItfWDb