Спътникови снимки показват, че Русия е изтеглила известно количество от своята военна техника от райони край границата с Украйна, но също така и пристигането на друга техника, съобщи Ройтерс.

Освен това, констатира агенцията, Русия все още разполага с голямо количество сили и оборудване близо до съседната си държава, съобщи частна американска компания днес.

Снимките, публикувани от базираната в САЩ компания „Максар текнолоджис“, която от седмици проследява струпването на руските сили, не могат да бъдат независимо проверени от Ройтерс, посочва агенцията.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Вчера западните държави предупредиха, че има увеличаващо се руско военно присъствие по границите на Украйна, което е в противоречие с твърденията на Москва за частично изтегляне.

Междувременно украинските правителствени сили днес отрекоха обвиненията, че са нанасяли удари по сепаратистки позиции в източната част на страната.

Deployed troops and equipment at the Zyabrovka airbase in Belarus, Feb. 10, Feb. 15. The third image from Feb. 15 shows new attack helicopters. 📸: @Maxar pic.twitter.com/HC0iQ9zKZ9 — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

"Въпреки факта, че нашите позиции бяха обстрелвани със забранени оръжия, включително със 122-милиметрови оръдия, украинските войски не откриха ответен огън", заяви по телефона за Ройтерс дежурен пресаташе на Операцията на украинските обединени сили.

Troops and tents and equipment remain deployed in the Opuk training area along the Black Sea coast, Maxar says. Artillery units continue to train and several groups have been positioned in convoy formation. 📸: @Maxar pic.twitter.com/oyvfQf5FVm — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

