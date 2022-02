Украинският външен министър Дмитро Кулеба поиска от държавите членки на Съвета за сигурност на ООН да обсъдят спешно практически стъпки за гарантиране на сигурността на страната му и намаляване на напрежението с Русия, предадоха агенциите.

В съобщението на министъра в Twitter се посочва, че такова заседание трябва да се състои незабавно.

Рязка ескалация на напрежението около Украйна (ОБЗОР)

Кулеба написа още, че след руските изявления за възможно признаване на двата райони всички трябва да се фокусират върху усилията за деескалация.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

"Всички осъзнават последиците. Има много емоции, но точно сега всички ние трябва спокойно да се съсредоточим върху усилията за деескалация. Няма друг начин", посочи той.

Not only Ukraine, the entire world now closely follows Russia’s actions regarding the recognition of the so-called “L/DPR”. Everyone realizes consequences. A lot of emotions out there, but it’s exactly now that we all should calmly focus on de-escalation efforts. No other way. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Русия е постоянен член на Съвета за сигурност, което ѝ дава право на вето, припомня Ройтерс.

Лидерите на ДНР и ЛНР поискаха от Путин да признае независимостта им

Междувременно президентът на Украйна Владимир Зеленски съобщи, че е свикал спешно заседание на Съвета на национална сигурност и отбрана във връзка с призивите за признаване на самообявилиге се Донецка и Луганска народни републики, които прозвучаха по време на проведения днес Съвет за национална сигурност на Русия.

„Във връзка с изявленията, направени по време на заседанието на Съвета за сигурност на Руската федерация, проведох спешни консултации с Еманюел Макрон и Олаф Шолц и свиках заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана “, написа украинският лидер в Twitter.

Given the statements made at the meeting of the Security Council of the Russian Federation, I held urgent consultations with @EmmanuelMacron and @OlafScholz and convened the National Security and Defense Council. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022