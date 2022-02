Въоръжените сили на Украйна съобщиха в Туитър, че 4 балистични ракети са били изстреляни от Беларус по територията на Украйна, съобщи "Политико".

Руските сили са атакували Украйна тази сутрин от беларуска територия, където са били разположени за предполагаеми военни учения.

Важливо ❗❗❗

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку.



From the territory of the Republic of Belarus 4 ballistic missiles were launched towards Southwestern direction.