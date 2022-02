Издадено е предупреждение за въздушен удар в Киев, предаде DarikNews, позовавайки се на CNN.

Властите призоваха всички граждани да се укрият в бомбоубежищата.

Четири станции на киевското метро работят в режим на бомбоубежище, каза кметът на Киев Виталий Кличко. Това са Академгородок, Нивки, Святошин и Житомир.

This is heart breaking video how a father in Ukraine sent his family to the safe zone and said goodbye 😢💔 pic.twitter.com/pKdY5WUj9c