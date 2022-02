Украинският президент Володимир Зеленски заяви в събота, че е поискал от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш да лиши Русия от нейния вот в Съвета за сигурност на ООН като санкция за нахлуването в Украйна, предаде АФП.

To deprive the aggressor country of the right to vote in the UN Security Council, to qualify 🇷🇺 actions & statements as genocide of 🇺🇦 people, to help with the delivery of corpses of 🇷🇺 soldiers. Talked about it in a conversation with the #UN Secretary General @antonioguterres.