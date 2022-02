Британският премиер Борис Джонсън и президентът на Украйна Володимир Зеленски се съгласиха по време на телефонен разговор в събота, че светът трябва да изолира Русия „напълно дипломатически и финансово”, съобщават от Даунинг стрийт.

„Премиерът говори с украинския президент Зеленски тази вечер. Лидерите се съгласиха, че е необходимо международната общност да изолира Русия напълно дипломатически и финансово”, се казва в изявление от кабинета на Джонсън.

Had a phone conversation with @BorisJohnson . Grateful to the British Prime Minister for his position, new decisions to enhance the combat capabilities of the Ukrainian army. Agreed on further joint steps to counter the aggressor.

Двамата приветстваха международните стъпки за изключване на Русия от международната банкова система SWIFT.

Джонсън похвали „невероятния героизъм и храброст на президента Зеленски и украинския народ“ и двамата лидери казаха, че силите на руския президент Владимир Путин „срещат по-голяма украинска съпротива, отколкото той е изчислил“.

This evening I spoke to President @ZelenskyyUa. The heroism of the President and his people in the defence of their country is awe-inspiring.



We are clear – Russia must be isolated diplomatically and financially. I welcome increased willingness to exclude Russia from SWIFT.