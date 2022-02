Две огромни експлозии избухнаха край Киев в нощта срещу неделя, съобщава CNN. Взривовете са били на около 30 км южно от центъра на украинската столица, в района на град Василков.

The shelling is ongoing in Kyiv, where it's just after 1 a.m. The country’s deputy interior minister had warned earlier of an impending airstrike. Follow live updates from our journalists in the city here: https://t.co/651eemGEkF pic.twitter.com/UBCoEUzJFG