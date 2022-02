"Говорих с Александър Лукашенко". Това написа президентът на Украйна Володимир Зеленски в Twitter. Не се съобщава никаква допълнителна информация за проведения разговор с беларуския му колега, който е близък съюзник на Владимир Путин, посочва БГНЕС.

Zelensky says he just got off the phone with Belarusian leader Lukashenko. He offers no further commentary on the call. Doesn’t sound good. pic.twitter.com/JFenmN7boF

По-рано стана ясно, че Украйна ще сезира Международния съд в Хага срещу действията на Русия, която според Киев манипулира понятието за "геноцид", за да оправдае инвазията си, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и Франс прес, съобщава БТА.

"Настояваме за спешно решение, разпореждащо на Русия да спре своята военна инвазия, и очакваме съдебното заседание по казуса да започне следващата седмица", написа Зеленски в социалната мрежа.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.