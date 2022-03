Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън предупреди, че Русия може да се готви да използва химическо или биологично оръжие в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Същевременно говорителката на Белия дом Джен Саки отхвърли твърденията на Москва, че в Украйна е била разработвана незаконна програма за химически оръжия.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви вчера, че Русия иска САЩ да обяснят пред света защо са подкрепяли военна биологична програма в Украйна. Киев отхвърля твърденията за подобна програма, а Пентагонът ги определя като абсурдни, отбелязва Ройтерс.

Говорителката на Белия дом определи твърденията на Москва като "нелепи" и каза, че те може да са част от опит на Русия да подготви почвата за това самата тя да използва подобни оръжия за масово унищожение в Украйна.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.