Роман Абрамович официално е санкциониран от правителството на Обединеното кралство, информира Gong . Собственикът на "Челси" е един от руските олигарси, срещу които властта налага санкции.

Активите на Абрамович са замразени, което означава, че му е наложена забрана за транзакции с физически лица и фирми на територията на Обединеното кралство. Забраната за пътуване също остава в сила.

I’m saddened,though an Arsenal fan.

Roman Abramovich for all I know contributed a great deal to English football through Chelsea football. At a point I envied his passion for the club. pic.twitter.com/0AtKoHo0vR