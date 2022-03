Градинска статуя, която 20 години стояла до дома на британска двойка, се оказа изгубен шедьовър на италианския скулптор Антонио Канова, оценен на няколко милиона паунда, съобщи Daily Mirror.

Скулптурата на разкаялата се Мария Магдалена е купена от двойката на търг за 5000 хиляди паунда през 2002 г. Доскоро статуята, създадена през първата половина на 19 век, стоеше в градината на двойката. Когато на собствениците им хрумнало, че градинската им украса може да е изгубен шедьовър, те се обърнали към изкуствоведа историк Франсис Аутред, който потвърди предположението им.

