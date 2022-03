Не са намерени оцелели от вчерашната самолетна катастрофа в Китай, предаде БТА, като се позова на информация на китайски медии.

Пътнически самолет се разби в Китай (ВИДЕО)

Отломките на самолета са намерени, но оцелели няма, съобщи Китайската централна телевизия около 18 часа след катастрофата. В търсенето на оцелели се включиха няколкостотин пожарникари и служители на спасителните служби.

🚨 Moment before the airplane carrying 133 passengers crashed in South China. https://t.co/0chJxIoSZ4 pic.twitter.com/Pe0kQohIL0