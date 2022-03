Самолет Boeing 737 на авиокомпания China Eastern Airlines със 133 пътници на борда се е разбил в южната част на Китай. Все още няма информация за загинали и ранени. Това съобщи Китайската национална телевизия в понеделник, цитирана от ТАСС.

Предполагаемото място на катастрофата се намира в планински район. На мястото на инцидента, където избухва пожар, са насочени спасителни екипи.

#BREAKING | Crash in South China. Boeing 737 with 133 passengers on board crashed. Rescue operations underway. Aviation Expert, Parvez Damania ( @parvez_damania ) shares his views. @ridhimb shares details. Join the broadcast with @Runjhunsharmas pic.twitter.com/ZpwvrLFFyX

Авиокомпанията експлоатира Boeing от 2015 г. насам.

По данни на Flightradar24 самолетът е излетял от Кунмин в 13:15 ч. местно време и е пътувал за Гуанджоу. Около 14:20 ч. близо до Уджоу самолетът рязко започва да намалява скоростта си и да губи височина, след което изчезва от радарите.

#LIVE | China Eastern Airlines Boeing 737 passenger flight bound from Guangzhou to Kunming crashed with 133 onboard, as per Chinese state media; Visuals of the crash in southern China show smoke rising from mountainous region https://t.co/kJjJ8boiw2 pic.twitter.com/9yWvfHktji