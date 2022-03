Най-малко четирима души бяха убити при нападение, извършено от лице от арабски произход в южния израелски град Беер Шева, предадоха световните агенции.

@AmnestyUK @KreaseChan feel good now about posting your student union style crass signs demonising Israel?



All that does is provide perverted validity to those terrorists who butcher Israelis in the street.https://t.co/H89Souc3Ky