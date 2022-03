Вторият най-активен вулкан във Филипините изригва за кратко от време на време през последното денонощие, предаде ДПА, като се позова на Филипинския институт по вулканология и сеизмология (Фиволкс).

Той съобщи днес, че поредицата кратки изригвания е предизвикала облаци от пара и пепел, достигащи до 2,4 километра височина.

Най-малко 5878 души са били евакуирани от пет села с висок риск около вулкана Таал в провинция Батангас, на 66 километра южно от столицата Манила, от неделя, когато започна изригването.

