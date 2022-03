Езра Милър, звездата от "Фантастични животни" е бил арестуван за хулиганство и тормоз след инцидент в бар на Хаваите, предаде БГНЕС, цитирайки Variety.

Според изданието късно снощи местната полиция е получила сигнал за агресивен посетител на бар. Първоначално гостът използвал нецензурни изрази, след това изтръгнал микрофона от момиче по време на караоке и нападнал 32-годишен мъж, който играел дартс.

Проблемният човек се оказал Милър. Той вече е освободен под гаранция от 500 долара.

