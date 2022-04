Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в украинския град Буча, станал символ на зверствата на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Фон дер Лайен, придружавана от ръководителя на европейската дипломация Жозеп Борел и от словашкия премиер Едуард Хегер, обяви по-рано днес, че ще посети столицата Киев в знак на подкрепа за Украйна.

Тримата представители посетиха масовите гробове, изкопани в Буча, за да бъдат погребани десетки мирни граждани, загинали там.

Днес украински следователи започнаха да ексхумират един от тези гробове - дълъг ров, изкопан зад църква в града.

Екип на АФП, по време на посещение в града в събота, два дни след освобождаването му от руските войски, които окупираха Буча в продължение на седмици, видя също 20 трупа в цивилни дрехи, на улица в града.

Ръцете на едно от телала бяха вързани зад гърба, припомня агенцията. По-късно бяха публикувани и други снимки и бяха открити още тела.

Украинските власти и Западът осъдиха военните престъпления, за които се предполага, че са извършени от руските войници, окупирали града.

