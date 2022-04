Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди "отвратителния" въздушен удар по железопътна гара в Източна Украйна, като заяви, че Франция ще "подкрепи разследвания, за да се въздаде справедливост".

Над 30 убити и 100 ранени при ракетен обстрел на гара в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Украинските цивилни бягат, за да се спасят от най-лошото. Техните оръжия? Детски колички, кукли-играчки, багаж. Тази сутрин на гарата в Краматорск семействата, които си тръгваха, преживяха ужас. Десетки загинали, стотици ранени. Отвратително", написа Макрон в Twitter.

Ukrainian civilians are fleeing the worst. Their weapons? Pushchairs, teddy bears and suitcases. At Kramatorsk railway station this morning, families waiting to leave suffered the unthinkable. Dozens are dead, hundreds wounded. This is an abomination.