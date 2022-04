На 11 април Грузия и Молдова ще получат въпросници, чието попълване е необходима първа стъпка за предоставяне статут на кандидатки за членство в ЕС. Това съобщи еврокомисарят по съседство и разширяване Оливер Вархели в своя Twitter.

President @vonderleyen handed over the questionnaire to #Ukraine yesterday and I will hand the questionnaire over to #Georgia & #Moldova on Monday. The answers will help @EU_Commission to prepare opinions on #EU applications of the three countries, as asked by #EUCO. pic.twitter.com/4fHwWcEIs5