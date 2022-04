42-ма души загинаха в резултат на най-силната буря, връхлетяла Филипините тази година, съобщи АФП.

Спасителите продължават да вадят тела от села, опустошени от предизвикани от дъждовете свлачища.

On April 11, a school in Leyte province, southern Philippines, was submerged by flood waters caused by tropical storm Megi.



Authorities in the Philippines said on Monday that at least 25 people were killed in landslides and floods caused by tropicalhttps://t.co/l8Y1gFq5Wv pic.twitter.com/soEArW57Wv — BNN Africa (@africabnn) April 12, 2022

#UPDATE The death toll from the strongest storm to hit the Philippines this year rose to 42 on Tuesday, as rescuers recovered more bodies from villages devastated by rain-induced landslides pic.twitter.com/uRpRdfkjtk — AFP News Agency (@AFP) April 12, 2022

Служителите на службите за спешна помощ преустановиха търсенето на оцелели в района на град Бейбей, в централната провинция Лейте, тъй като е било "твърде опасно" да се продължава в тъмното, заяви Мариса Мигел Кано, служител по обществената информация в градската управа.

Flooding, landslides kill at least 25 people in Philippines: https://t.co/496RoM6CQa pic.twitter.com/L7cG8NihbV — WDRB News (@WDRBNews) April 12, 2022

Search for survivors in Philippine villages hit by landslides.



Rescuers hampered by mud and rain are searching or survivors of landslides that smashed into villages in the central Philippines, as the death toll from tropical storm Megi rises to 27https://t.co/Z4u8Ox8Hk4 pic.twitter.com/sD0hqWgTXx — AFP News Agency (@AFP) April 12, 2022