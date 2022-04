Президентите на Полша, Латвия, Литва и Естония пътуват към Киев, съобщи днес в Twitter Якуб Кумох, представител на канцеларията на полския президент.

"Президентът на Полша Анджей Дуда, заедно с президентите на Литва Гитанас Науседа, на Латвия Егилс Левитс и на Естония Алар Карис, пътува към Киев", пише Кумох. Публикацията в Twitter е придружена от снимка, от която става ясно, че четиримата президенти пътуват с влак.

