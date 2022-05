Двама души бяха убити, а двама са тежко ранени, след стрелба в дом за хора с увреждания и ферма близо до нидерландския град Ротердам, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

"Заподозреният е арестуван , а оръжието му е иззето", пише в полицейското изявление, публикувано в Туитър след двойното убийство в Молензингел, в покрайнините на Албласердам.

"На очевидците се оказва помощ", добави полицията, без да даде други подробности.

