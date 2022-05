Британският гражданин Бенджамин Рич, известен YouTube блогър, и беларуската гражданка Алина Зелупа са били задържани днес на космодрума "Байконур" в района на стартовата площадка 112 на комплекса "Буран", съобщи генералният директор на "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, цитиран от Ройтерс.

"В 18:10 ч. московско време от космическия център "Южен" ("Байконур") постъпи доклад за задържането в района на стартовата площадка 112 (принадлежащия на Казахстан комплекс "Буран") на британския гражданин Бенджамин Рич и на беларуската гражданка Алина Зелупа. И двамата се намират в полицейското управление на град Байконур", написа Рогозин в своя канал в Телеграм, цитиран от ТАСС.

