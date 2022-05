Най-големият известен астероид от групата на Аполо ще се приближи до Земята на 27 май тази година. Това съобщиха от Института по приложна математика "Келдиш" към Руската академия на науките. Институтът публикува снимка на потенциално опасния астероид (7335) 1989 JA от групата "Аполо".

A massive asteroid the size of a small island is set to pass by Earth this Friday. 7335 (1989 JA) is around 1.8 km wide but while an impact would be catastrophic, the Earth is safe from any disaster.



