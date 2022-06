Стотици мигранти щурмуваха границата, разделяща испанския анклав Мелиля от Мароко. Това беше първият подобен опит за масово преминаване на територията, откакто през март двете страни възстановиха дипломатическите си отношения.

Мелиля и Сеута - другият малък северноафрикански анклав на Испания, имат единствените сухопътни граници на Европейския съюз с Африка, което ги прави притегателно място за мигрантите.

Група от над 400 мигранти щурмува граничната ограда в 8:40 ч. в петък сутрин и "значителен брой" успя да влезе вътре, се казва в изявление на местната делегация на испанското правителство.

Мигрантите от Африка на юг от Сахара са били "перфектно организирани и агресивни", се казва още в съобщението.

Мароко опитва да спре наплива на границата, като си сътрудници активно със силите за сигурност на Испания, се казва още в изявлението.

През март тази година Испания сложи край на продължилата цяла година дипломатическа криза, като подкрепи плана на Мароко за автономия на Западна Сахара, отстъпвайки от десетилетната си позиция на неутралитет.

