Четиринадесет души са загинали при катастрофа на военен хеликоптер в петък в северозападната част на Мексико, съобщиха от военноморските сили. "Хеликоптер "Блек Хоук" е участвал в произшествие, чиято причина засега е неизвестна", се казва в изявление. На борда на летателния апарат са се намирали 15 души, а единственият оцелял получава медицинска помощ след катастрофата в щата Синалоа.

Според изявлението хеликоптерът е паднал, докато е изпълнявал неуточнени оперативни дейности, и се добавя, че ще бъде проведено разследване на причината.

Военноморските сили "скърбят за смъртта на тези, които загубиха живота си в този инцидент - военноморски персонал, който в живота си показа своята служба и отдаденост на нацията", се посочва още в него.

Смята се, че катастрофата не е свързана със залавянето в петък на известен наркобарон, издирван от САЩ за убийството на американски агент под прикритие, заявиха от флота.

Рафаел Каро Кинтеро е обвинен от Вашингтон, че е поръчал отвличането, изтезанията и убийството на специалния агент на Администрацията за борба с наркотиците (DEA) Енрике "Кики" Камарена през 1985 г. Той е бил задържан от мексикански морски пехотинци в град Чойш в Синалоа.