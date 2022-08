Най-малко девет души са ранени - никой от тях не е в критично състояние - при стрелба пред бар в Синсинати, щата Охайо, в неделя, съобщиха от полицията, предаде Асошиейтед прес.

Стрелбата е станала пред бара "Мистър Питифул" в популярен с нощните заведения квартал. Повечето от жертвите са получили рани в долната част на тялото, съобщи пред репортери подполковник Майк Джон от полицията в Синсинати.

Всичките девет души, на които е оказана медицинска помощ, са освободени, заяви говорител на болницата пред "Дъ Синсинати инкуайърър".

Един полицай е произвел един изстрел по заподозрян, който е избягал от мястото на инцидента, но не е ясно дали този човек е бил улучен.

"Това, което мога да ви кажа, е, че лицето, по което е стрелял, е стреляло активно с огнестрелно оръжие по това време“, каза Джон. Заподозреният е избягал от мястото на инцидента.

Полицията съобщи, че между две групи е избухнал бой и полицаите са видели как поне двама от участниците в него са размахвали огнестрелни оръжия и са стреляли един по друг, съобщиха медиите.

При друга стрелба в съседен квартал бяха ранени двама души, но Джон заяви, че не е ясно дали двете стрелби са свързани.