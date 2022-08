Косово и Сърбия постигнаха споразумение за документите за самоличност. Това съобщи върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел в публикация в Twitter.

Той написа, че Сърбия е решила да приеме косовските документи, като в този случай се премахват пречките пред свободното движение на косоварите.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk