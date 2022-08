Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси съобщи в Twitter, че е на път за украинската Запорожка АЕЦ, предаде Франс прес. В последната седмица централата бе обстрелвана и това породи опасения, че може да се стигне до голяма ядрена катастрофа. Киев и Москва взаимно се обвиняват за обстрела на централата.

„Дойде този ден. Мисията на МААЕ вече е на път за Запорожката централа. Трябва да защитим сигурността на Украйна и на най-голямата ядрена централа в Европа”, написа Гроси в Twitter и уточни, че експертите на международната организация ще пристигнат в централата тази седмица.

На снимката към съобщението шефът на МААЕ позира с екип от десетина души с шапки и жилетки с логото на агенцията на ООН.

