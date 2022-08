Бебе почина, след като бе ударено от градушка по време на силна буря в Североизточна Испания. Това съобщиха местните власти и уточниха, че това е най-силната стихия в района от 20 години насам. Размерите на ледените късове достигнали до 11 сантиметра диаметър. А един от тях уцелва 20-месечно бебе, което по-късно издъхва в болница в Жирона.

