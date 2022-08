Земетресение с магнитуд от 5,2 по скалата на Рихтер разтърси днес по обяд гръцкия остров Самос в Егейско море близо до бреговете на Турция, съобщава „Катимерини“, предаде БТА.

По данни на института по геодинамика на Атинската обсерватория трусът е бил регистриран в 13:10 ч. местно (и българско) време. Няколко минути по-рано, в 12:56 ч., в района е имало малко по-слабо земетресение, от 4,7 по Рихтер.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 25 km SE of Néon Karlovásion (#Greece) || 2 min ago (local time 13:10:11). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/iNrJN3MJ4o