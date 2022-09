Полуфиналният кръг от избора в категория „Теленовела“ на 50-ите Международни награди Emmy® се проведе в Дубровник. United Media и Nova TV ( Хърватия), които бяха домакини на този важен процес, определящ номинираните за престижната награда, събраха водещи световни и регионални професионалисти. Със своя опит и експертиза, те допринесоха за селекцията на най-доброто съдържание в категорията „Теленовела“. Сред членовете на журито се открояваха имената на известни режисьори, сценаристи, редактори, телевизионни експерти и други специалисти в сферата на световното телевизионно и филмопроизводството.

Вяра Анкова, един от най-известните телевизионни експерти в България с богат опит в медиите и телевизията, член на Програмния съвет на Нова Броудкастинг Груп, Съвета на директорите на Нет Инфо и Международната академия за телевизионни изкуства и науки, пристигна в Дубровник от България. Прочутият босненски режисьор Данис Танович, носител на „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм за продукцията си „Ничия земя“, също бе част от журито на 50-ите Международни награди Emmy®.

Даница Пайович, писател, преподавател по филмова и телевизионна драматургия във Факултета по драматични изкуства в Белград, известна с ленти като "Black Sun", "Žigosani u reketu", "Pare ili život", и Иван Живкович, режисьор и сценарист на сериали като "Legacy", "Faith and conspiracy", "Roots", "Time of Evil", "Civil Servant" and "Black Sun", също участваха в процеса по номиниране.

Журито включваше и известни и уважавани хърватски режисьори като Бранко Иванда, Дарко Дриновач и Невио Марасович. Зринка Янков, главен редактор и заместник-програмен директор на Nova TV, участваща активно в развитието на първата комерсиална телевизия и най-силна мултимедийна група в Хърватия, и Наташа Булян от Nova TV (Хърватия), автор и сценарист на множество популярни сериали като "Stella", "Pure Love", "Dar Mar", "Best Man", също бяха добре запознати с критериите за качествено драматично съдържание. Сред имената на членовете на журито

на 50-ите Международни награди Emmy® в категорията „Теленовела“ са и именитият кинематограф и фотограф Станко Херцег, както и филмовият и телевизионен продуцент на Хърватската общност на независимите продуценти Даниел Пек, чийто филм „Murina“ е носител на престижната награда „Златна камера“ от Филмовия фестивал в Кан.

United Media и Nova TV ( Хърватия) благодарят на всички гости и членове на журито на полуфиналния кръг от избора в категорията за „Теленовела“. Селекцията за 50-ите международни награди Emmy® е дълга процедура, включваща среща на журито на различни места по цял свят. Окончателните имена на номинираните в 17-те категории ще станат ясни през септември, а победителите ще бъдат обявени на 21 ноември на церемонията по връчването на 50-ите Международни награди Emmy® в Ню Йорк.

