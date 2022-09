Леонардо ди Каприо и Джиджи Хадид бяха снимани заедно на парти в рамките на Седмицата на модата в Ню Йорк. Журналисти от Daily Mail заснеха двойката в момента, в който седяха заедно и разговаряха, а също и периодично се държаха за ръце (снимката не е налична).

Вътрешен източник каза също за Page Six, че Леонардо ди Каприо и Джиджи Хадид са издигнали връзката си на следващото ниво. Според запознати връзката им е станала по-интимна, въпреки че Ди Каприо и Хадид се опитват да не бързат. Ди Каприо не е от тези, които държат на постоянството в интимните отношения. Те не бързат. По-рано беше съобщено, че актьорът прекарва много време с моделката, но те "излизат като приятели".

В същото време Ди Каприо и Хадид общуваха добре и преди, но тогава в отношенията им "нямаше нищо романтично", както уточняват техни близки.

