Бъкингамският дворец разпространи първа официална снимка на британския крал Чарлз Трети, кралицата консорт Камила, престолонаследника Уилям и съпругата му Кейт, принц и принцеса на Уелс, съобщиха британските медии.

Фотографията е направена на 18 септември, в навечерието на погребението на кралица Елизабет Втора. Церемонията се състоя на 19 септември. Кадърът е заснет преди приема в Бъкингамския дворец на държавни и правителствени ръководители, пристигнали за траурната церемония. Кралица Елизабет Втора почина на 96-годишна възраст на 8 септември.

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.



Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15