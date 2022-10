Кремъл поздрави шефа на Tesla Илон Мъск за неговото предложение за мирно споразумение, с което да се сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Агенцията припомня, че по-рано Киев разкритикува Мъск, че е предложил условия, които облагодетелстват Русия.

"Много е позитивно, че човек като Илон Мъск търси мирен изход от тази ситуация", каза пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин. Той отбеляза, че "за разлика от много професионални дипломати Мъск все още търси начини за постигане на мир".

"А да бъде постигнат мир без да бъдат изпълнени условията на Русия е напълно невъзможно", подчерта Песков.

В понеделник шефът на Tesla публикува в Twitter допитване по свое предложение Украйна да предаде Крим на Русия, в контролираните от Русия украински области да бъдат произведени референдуми под егидата на ООН за определяне на съдбата им и Украйна да се съгласи на неутралитет. Киев обаче каза, че никога няма да се съгласи да се откаже от своя територия, превзета със сила, и че в окупираните територии няма как да бъдат произведени законни референдуми, тъй като много хора там са били убити или принудени да ги напуснат, отбелязва Ройтерс.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace.