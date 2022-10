Руският енергиен гигант "Газпром" обяви възобновяване на транзита на газ през територията на Австрия, а оттам - и доставките за Италия, съобщава БГНЕС.

"Заедно с италианските купувачи успяхме да намерим решение за формата на взаимодействие в контекста на регулаторните промени, настъпили в Австрия в края на септември", казват от компанията.

#UPDATE Russia will resume gas deliveries to Italy after suspending them due to a transport problem in Austria, Russia's Gazprom says.



"Transportation of Russian gas through the territory of Austria is resuming," Gazprom says, adding a "solution" was found with Italian buyers pic.twitter.com/ee1o37Miy7