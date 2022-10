Влаковият транспорт във Великобритания бе изправен пред сериозни прекъсвания, движение имаше само по един от всеки пет маршрута заради стачка на железопътните работници срещу ниските заплатите.

Хората бяха призовани да „пътуват с влак само ако е абсолютно необходимо”, тъй като 40 000 членове от профсъюза на железопътния и морския транспорт и 15 оператори на влакове предприеха действия с искане за по-високо заплащане и по-добри условия на труд.

Сред засегнатите бяха и футболни фенове, които пътуваха, за да подкрепят своите отбори. Железопътните работници настояват за увеличение на заплатите, за да бъдат в крак с най-високата от десетилетия инфлация на фона на кризата с разходите за живот.

