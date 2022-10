Хиляди хора се събраха днес в центъра на Париж, за да протестират срещу поскъпването на живота, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.

Участниците в демонстрацията, организирана от леви партии и профсъюзи, отправиха искания за повишаване на заплатите, по-голямо данъчно облагане на големите печалби на компаниите и други стъпки за смекчаване на ефекта от растящата инфлация.

Tens of thousands of people marched in Paris on Sunday to protest rising living costs, amid an increasingly tense political atmosphere marked by strikes at oil refineries and nuclear plants that threaten to spread further. https://t.co/Ph3zxv3eJf pic.twitter.com/RG074VMK9f