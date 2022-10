Самолет падна върху автокъща в американското градче Мариета, щата Охайо. Инцидентът е станал във вторник рано сутринта, съобщава вестник „Дейли мейл”.

good morning tcc, unfortunately a small plane crashed into a car dealership in Marietta Ohio. They have no information yet on who’s involved and if their has be any casualties. Police are currently investigating. pic.twitter.com/oq23CJawJD